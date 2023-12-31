بعد هجوم الحوثيين على سفينة حاويات.. ميرسك تجدد تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة ميرسك للشحن، اليوم الأحد، تعليق عبور سفنها مجددًا عبر البحر الأحمر، بعد ساعات من تعرُّض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من مضيق باب المندب.

وذكرت الشركة الدنماركية العملاقة في بيان أنها علقت مرور سفنها عبر مضيق البحر الأحمر الرئيسي لمدة 48 ساعة، في أعقاب هجوم تعرضت له سفينة تابعة لها نفذه الحوثيون.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغت سفينة الحاويات (ميرسك هانغتشو) عن تعرضها لهجوم بصاروخ أثناء عبورها مضيق باب المندب، ثم تعرضت لهجوم من 4 زوارق كانت تحاول الصعود إليها.

وقال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت 3 من أصل 4 زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو في جنوب البحر الأحمر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

يأتي قرار الشركة الدنماركية بعد أن أعلنت، الثلاثاء الماضي، استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر، بعد تعليقها في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب هجمات تنفذها جماعة الحوثي على سفن تعبر القناة.

وأكدت الدنمارك اليوم الأحد اعتزامها إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر، عقب الإعلان عن تعرُّض سفينة شحن دنماركية لهجوم بصاروخ باليستي.

وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد قالت في بيان اليوم إن سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو، وهي مملوكة ومدارة من قبل الدنمارك وترفع علم سنغافورة، أفادت بتعرضها لصاروخ جنوبي البحر الأحمر، لكنها لا تزال صالحة للإبحار.

وتابعت أن السفينة طلبت المساعدة، واستجابت لها المدمرة (يو إس إس غرافيلي) وأسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن، أُطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، دون وقوع إصابات في السفينة.

وبعد نحو شهر من بدء الحوثيين استهداف سفن شحن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم (حارس الازدهار) تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.