كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة أباتشي إسرائيلية بصاروخ “سام 7”

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها وكتائب المجاهدين استهدفتا في عملية مشتركة، اليوم الأحد، طائرة أباتشي إسرائيلية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ “سام 7”.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها “يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة”.

وفي بيان سابق اليوم الأحد، قالت “كتائب القسام تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون”.

وفي أحدث بياناتها، قالت “كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105”

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21822 شهيدًا و56451 جريحًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 12 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 مصابًا.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على القطاع دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.