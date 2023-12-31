مسعف فلسطيني يتلقى خبر استشهاد والده وهو على رأس عمله في خان يونس (فيديو)

فجع المسعف الفلسطيني أحمد عواد بخبر استشهاد والده، أثناء أداء عمله الإنساني في علاج جرحى العدوان على غزة.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول جثمان الشهيد عبد الحي عواد إلى المستشفى.

وكشفت الصور عن تلقي أبناء الشهيد الخبر بالسجود، وبالحمد والشكر لله.

وأدى المسعف صلاة الجنازة أمام المستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.