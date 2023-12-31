مُسن فلسطيني يلجأ لقمح مخصص للحيوانات لسد رمق أسرته (فيديو)

لجأ مُسن فلسطيني إلى استخدام نوع رديء من قمح مخصص للحيوانات لإعداد الخبز، حتى يسد رمق أسرته.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر وهو يشير بيده إلى قمح غير معد للاستهلاك الآدمي: “هذا مخصص للحيوانات مش للبشر، كنا نحطه للغنم وللأحصنة”.

وبين أنهم اضطروا لاستخدام هذا القمح، بعد نفاد الطحين العادي من الأسواق.

وأمسك الرغيف الذي خبزه وقال: “شوف بيتفتفت (يتكسر) معانا”.

وقال إنه لا يوجد لديهم ماء أو كهرباء أو دقيق، مشيرًا إلى أنهم يعملون على النار، وكلما تنطفئ يضعون بعض الأوراق وأكياس النايلون.

وكشف عن مرضه في القلب، ولفت إلى أنه ممنوع أن يقترب من النار بسبب حالته الصحية إلا أنه اضطر لذلك.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على القطاع “رجعتنا فوق الـ100 سنة”. وختم بقوله “الناس ما عندها قمح فش مصاري معاهم، فش مصاري تشتري”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 مصابًا معظمهم أطفال ونساء” ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.