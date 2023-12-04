المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه وزميله (فيديو)

وثّق المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة لحظة نجاته من الموت بقذائف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وظهر عزايزة في تسجيل مصور، الاثنين، وهو يحاول الهروب من نيران دبابات الاحتلال برفقة المصور الصحفي يوسف الصيفي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه هو وأحد زملائه#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/l5gSqhxBIm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023

ونقل عزايزة الذي كان يرتدي سترة الصحفي لحظة إطلاق النار عليه وآخرين في شارع صلاح الدين، حيث ظهرت أم وأطفالها وهم يهربون من قذائف الاحتلال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين والصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، فقد ارتفع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث إن صحفيا واحدا على الأقل يستشهد كل يوم في فلسطين ولبنان منذ بداية الحرب.

وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.

وأعلنت منظمة (مراسلون بلا حدود) في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، تقدُّمها بطلب لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين خلال العنف الإسرائيلي في فلسطين.

ومنذ نحو شهرين، تشن إسرائيل حربًا مدمرة علي قطاع غزة، خلّفت حتى عصر الاثنين 15 ألفًا و899 شهيدًا، و42 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​​​​​​​​