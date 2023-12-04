المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه وزميله (فيديو)

وثق المصور الفلسطيني معتز عزايزة لحظة نجاته من الموت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وظهر عزايزة في تسجيل مصور، الاثنين، وهو يحاول الهرب من نيران دبابات الاحتلال رفقة المصور الصحفي يوسف الصيفي في منطقة دير البلح في غزة.

المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه هو وأحد زملائه#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/l5gSqhxBIm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023

ونقل عزايزة الذي كان يلبس سترة الصحفي لحظة إطلاق النار عليه وآخرين في شارع صلاح الدين، حيث ظهرت أم وأطفالها وهم يهربون من نيران الاحتلال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف المدنيين والصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Palestinian journalist Motaz Azaiza just posted this to Instagram. IOF forces are shooting indiscriminately at civilians traversing Salahuddin Street, which is part of the so-called "safe corridor". Tanks and snipers are *literally* shooting directly at civilians. pic.twitter.com/ICktcXYVvF — روني الدنماركي (@Aldanmarki) December 4, 2023

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تقدمها بطلب لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين خلال العنف الإسرائيلي في فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​​​​​​​​