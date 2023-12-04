فلسطين

المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه وزميله (فيديو)

الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة
الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة
4/12/2023

وثق المصور الفلسطيني معتز عزايزة لحظة نجاته من الموت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وظهر عزايزة في تسجيل مصور، الاثنين، وهو يحاول الهرب من نيران دبابات الاحتلال رفقة المصور الصحفي يوسف الصيفي في منطقة دير البلح في غزة.

ونقل عزايزة الذي كان يلبس سترة الصحفي لحظة إطلاق النار عليه وآخرين في شارع صلاح الدين، حيث ظهرت أم وأطفالها وهم يهربون من نيران الاحتلال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف المدنيين والصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تقدمها بطلب لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين خلال العنف الإسرائيلي في فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر