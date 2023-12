الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا وكل 10 دقائق “يٌقتل” طفلا

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وأوضح ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في القطاع للصحفيين عبر رابط فيديو أن “الوضع يزداد سوءا كل ساعة”، مضيفا أن “القصف المكثف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية وفي خان يونس وحتى في رفح”.

وأشار إلى استشهاد طفل واحد ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة.

وأضاف “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأوضح بيبركورن أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة “قليلة للغاية” وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف.

وقال “سنشهد نفس النمط الذي حدث في الشمال” في إشارة إلى منطقة في شمال غزة تعرضت لقصف شديد وانقطعت عنها الإمدادات الإنسانية تقريبا.

وأضاف “أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة”.

بدوره، ذكر توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة أن أوامر صدرت لأكثر من 600 ألف نسمة بالانتقال من أماكنهم للنجاة من القصف.

وكتب وايت على منصة إكس “رفح التي يبلغ عدد سكانها عادة 280 ألف نسمة وتستضيف بالفعل حوالي 470 ألف نازح داخليا لن تتمكن من التكيف مع وضع يتضاعف فيه عدد النازحين إليها إلى المثلين”.

The army is telling people to leave Eastern Khan Younis and instructing people in the core of the city that this area is now a “dangerous fighting zone”

They tell people to move to Rafah to receive assistance – but we are not able to provide for 100Ks of new IDP #Gaza @UNRWA

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 5, 2023