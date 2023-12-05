حماس في لبنان تعلن تأسيس “طلائع طوفان الأقصى” لمقاومة الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، الشباب الفلسطيني إلى الالتحاق بمجموعة “طلائع طوفان الأقصى” التي أعلنت تأسيسها للمشاركة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في لبنان عبر بيان، الاثنين “نعلن تأسيس ‘طلائع طوفان الأقصى’، وندعو الشعب الفلسطيني والشباب والرجال الأبطال إلى الانضمام إلى طلائع المقاومين، وأن يشاركوا في صناعة مستقبل شعبهم، في تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وأكدت الحركة “دور الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) بكل الوسائل المتاحة والمشروعة”.

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حركة #حماس في #لبنان أعلنت اليوم عن تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"، ودعت الشباب الفلسطيني للانضمام بهدف المشاركة في تحرير #القدس و #المسجد_الأقصى البيان الكامل 👇🏻 pic.twitter.com/4zN2fjIWiT — Racha El Halabi – رشا الحلبي (@Racha93halabi) December 4, 2023

وأوضحت أن “تأسيس طلائع طوفان الأقصى في لبنان” يأتي سعيًا نحو “مشاركة رجالها وشبابها في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية”.

وقالت إن “تأسيس طلائع طوفان الأقصى يأتي استكمالًا لما حققته عملية طوفان الأقصى، وانتصارًا لصمود الشعب الفلسطيني الصابر ومقاومته الباسـلة، وما قدَّمه من صمود وتضحيات”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس رأفت مرة إن المجموعة “إطار شعبي تعبوي يهدف إلى حشد طاقات الشباب الفلسطيني من أصحاب الكفاءات المتعددة، لخدمة القضية الفلسطينية”.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية “كل من يجد أن لديه قدرات، يمكنه أن يتقدم بالتطوع والانتساب” إلى المجموعة التي شدد على كونها “إطارًا شعبيًّا تعبويًّا وليست تشكيلًا عسكريًّا أو ذات طابع حربي”.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ ذلك اليوم، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفًا و899 شهيدا، وأكثر من 42 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.