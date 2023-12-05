حماس: لا تفاوض ولا تبادل للأسرى إلا بوقف العدوان على غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن الحركة تحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.

وأوضح أن أهداف نتنياهو وجيش الاحتلال غير قابلة للتحقيق بل مقدمة لهزيمته ومحاكمته، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية وبعد أكثر من 60 يومًا من الحرب لم يستطع انتزاع صورة انتصار في غزة.

كسر الحصار عن غزة

وقال حمدان “كل من يعطل المساعدات إلى غزة هو شريك في الجريمة التي تحدث في القطاع”.

وطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار على قطاع غزة وتقديم المساعدات.

ودعا الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمُّل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال “مجازر الاحتلال المروعة تكشف سلوكه الانتقامي من حجم خسائره البشرية في غزة”، مشيرًا إلى أن “المجازر النازية لا تقتصر فقط على غزة بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس”.

وأكد أنه “رغم كل الادعاءات الأمريكية لا توجد أماكن آمنة في غزة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد الآلاف وإصابة عشرات الآلاف، كما خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.