شاهد: جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسافة صفر بالخليل

أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر، الثلاثاء، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، صوب الشاب طارق الغزاوي بشكل مباشر، وهو من ذوي الإعاقة، مما تسبب في إصابته بساقه.

وأظهر مقطع مصور تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنديًّا إسرائيليًّا يحاول اعتقال فلسطيني، فيطلق النار عليه من مسافة صفر.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي بالفخذ لشاب (34 عامًا) في سدة قلقس قرب الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.