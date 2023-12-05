طبيب بمستشفى في غزة: الشهداء يصلون إلينا مقطعين أشلاء ويتم تجميعهم في كفن واحد (فيديو)

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران، إن معظم الشهداء يصلون إلى المستشفى مقطعين أشلاء ويتم تجميعهم في كفن واحد.

وأوضح في حديث مع الجزيرة مباشر الثلاثاء أن في المحافظة الوسطى ومنذ انتهاء الهدنة، وصل إلى مسشتفى شهداء الأقصى 150 شهيدا، وأكثر من 500 أصابة جلهم الأطفال والنساء.

وبين أنه منذ صباح الثلاثاء وصل 11 شهيدا، وعدد كبير من الإصابات.

وتابع “معظم الشهداء يصلون إلينا مقطعي الأطراف، يصلون أشلاء، ومنهم من يتم وضعه في أكياس، لعدم (القدرة على) تجميع الجثمان والأشلاء المقطعة، وأحيانا نضع كل اثنين في كفن، جثتين أو ثلاث وهذا يعود لشدة القصف تدمير”.

ومشيرا إلى اكتظاظ الناس في المستشفى قال الدقران لمراسلة الجزيرة مباشر، “كما تشاهدين قسم الاستقبال مليء بالإصابات، ولا يوجد مكان داخل المستشفى لدخول مثل هذه الحالات الكثيرة”.

المتحدث باسم مستشفى شـ ـهداء الأقصى: معظم الشـ ـهداء يصلون إلينا مقطعين أشــلاء لهذا يتم تجميعهم في كفن واحد#غزة_لحظة_بلحظة | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/XW6GdxWBSZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2023

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي، وتوسّعت في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.