عشرات الأطفال الخدَّج يعانون داخل مستشفى كمال عدوان في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة عشرات الأطفال الخدَّج داخل قسم رعاية الأطفال في مستشفى كمال عدوان في غزة.

وأظهرت المشاهد أوضاعًا صعبة للأطفال بسبب نقص الإمدادت الطبية واستهداف جيش الاحتلال للقطاع الصحي.

وعانى الأطفال الخدَّج في غزة مع الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث توقف العمل بقسم الحضّانة في العديد من المستشفيات لعدم توفر الكهرباء ونفاد الاكسجين.

وتسببت الأوضاع الصعبة في وفاة عدد من الأطفال الخدَّج، وسط مناشدات وتحذيرات من الهيئات الصحية في القطاع من أن يؤدي استمرار الحال إلى فقد الأطفال رغم المحاولات الحثيثة لإبقائهم على قيد الحياة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة علي قطاع غزة، خلّفت حتى عصر الاثنين 15 ألفًا و899 شهيدًا، وأكثر من 42 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.