عشرات الأطفال الخدج يعانون داخل مستشفى كمال عدوان في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة عشرات الأطفال الخدج داخل قسم رعاية الأطفال في مسشتفى كمال عدوان في غزة.

وأظهرت المشاهد أوضاعا صعبة للأطفال، في ظل نقص الإمدادت الطبية واستهداف جيش الاحتلال للقطاع الصحي.

وعانى الأطفال الخدج في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث توقف العمل بقسم الحضانة في العديد من المستشفيات لعدم توفر الكهرباء ونفاد الاكسجين.

وتسببت الأوضاع الصعبة في وفاة عدد من الأطفال الخدج، وسط مناشدات وتحذيرات من الهيئات الصحية في القطاع من أن يؤدي استمرار الحال إلى فقد الأطفال رغم المحاولات الحثيثة لإبقائهم على قيد الحياة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.