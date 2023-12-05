وثيقة مسربة.. الاحتلال يمنع الطلاب المحررين من العودة إلى مدارسهم (فيديو)

لم تدم فرحة الأسير الفلسطيني المحرر الطفل أحمد السلايمة بخروجه من سجون الاحتلال طويلا، حيث فوجئ عند ذهابه إلى مدرسته في القدس المحتلة برفض الإدارة استقباله، بحجة صدور قرار من سلطات الاحتلال متمثلة في وزارة المعارف الإسرائيلية بعدم عودة الأسرى المحررين من الطلاب إلى صفوفهم الدراسية لاستكمال تعليمهم بمدارس القدس أو الجامعات في الداخل المحتل.

وقال نواف السلايمة، والد الأسير المحرر إن نجله أحمد ذهب عقب الإفراج عنه بأسبوع ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة إلى مدرسة رأس العامود الشاملة للبنين في القدس، للعودة إلى صفه المدرسي لاستكمال دراسته، لكنه تفاجئ بأن إدارة المدرسة لديها قرار من وزارة التعليم وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بعدم استقبال أي أسير محرر.

وأكد أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في القدس كبيرة وأغلبهم بالصفوف الإعدادية والثانوية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ترغب في منعهم من التعليم.

وتساءل والد الأسير المحرر في نهاية حديثه: “وين بدنا نروح بولادنا بعد اليوم”.

وحصلت الجزيرة مباشر على نسخة من البريد الإلكتروني الذي أرسلته وزارة المعارف الإسرائيلية إلى إدارة إحدى المدارس بالقدس المحتلة.

وذكرت الوزارة في البريد الإلكتروني تعليمات بعدم السماح بعودة الطلاب المفرج عنهم مؤخرا إلى مدارسهم، مضيفة أن “الوزارة وقسم رعاية الشبيبة في البلدية يعملان على إيجاد وسائل بديلة لهؤلاء الطلاب خارج إطار المدرسة”.