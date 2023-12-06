فلسطين: إرسال بريطانيا طائرات مراقبة لغزة تورط في حرب الإبادة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق قطاع غزة تورط في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت في منشور على صفحتها بمنصة إكس إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق غزة تورط في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، إلا أن الوزارة حذفت المنشور لاحقًا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى.

وقالت الوزارة إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لضمان إطلاق سراح الأسرى ومن بينهم مواطنون بريطانيون.

وأضافت “ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضاقة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.