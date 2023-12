“لا ماء ولا أكل”.. نزوح الآلاف من خان يونس ونصب خيام تفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر نزوح الآلاف من مناطق متعددة في خان يونس، ونصب خيام في منطقة المواصي برفح تفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية.

وتُظهر الصور مئات من النازحين الفلسطينيين يتدفقون على المنطقة، ويحاولون نصب خيام بإمكانات بسيطة تقيهم شيئًا من برد الشتاء وماء المطر.

وقالت إحدى النازحات للجزيرة مباشر “لا ماء ولا أكل، مش عارفين ندبر أمورنا، ومعانا صغار، وكل شيء غالي، الناس في البرد والمطر نساء وأطفال وكبار كيف يعيشون؟”.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أول أمس الاثنين، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الأونروا في بيان اليوم الأربعاء عبر منصة إكس “هناك موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، والوضع يزداد سوءًا كل دقيقة”.

وأضافت “لا توجد منطقة آمنة، وقطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم. لا يوجد مكان يمكن الذهاب إليه، فالملاجئ مكتظة بالنازحين، بما في ذلك ملاجئ الأونروا”.

Another wave of displacement is underway in #Gaza – the situation is getting worse each minute.

There is no “safe” zone, the entire #GazaStrip has become one of the most dangerous places in the world.

There is nowhere to go as shelters, including @UNRWA, are overflowing. pic.twitter.com/txa7ZsZvTM

— UNRWA (@UNRWA) December 6, 2023