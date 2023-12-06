“4 أيام بلا طعام ولا شراب”.. طفلة تروي قصة بقائها تحت الأنقاض بعد قصف ومحاصرة الاحتلال لمنزلها في غزة (فيديو)

روت طفلة فلسطينية بقيت تحت أنقاض منزلها 4 أيام بلا طعام ولا شراب، تفاصيل الساعات المأساوية التي عاشتها.

وقالت الطفلة ماريا أبو صافي إنها وخلال وجودها تحت الأنقاض رأت جثة “بنطلونها رمادي والبلوزة بنفسجي، خفت تكون حد من خواتي، فلما كشفت عن وجهها معرفتش (لم أعرف) مين هي؟”.

تكمل الطفلة وتقول إنه خلال الأيام التي قضتها تحت الأنقاض كانت أختها تنادي عليها بأنها “جوعانة وعطشانة”، مشيرة إلى أنها حاولت العثور على بعض الماء في شنطة مدرستها لكنها لم تجده.

وأوضحت الطفلة التي حاصرت بيتها الدبابات خلال وجودها تحت الأنقاض، أن أختها أصيبت، “ورجليها تشوهت، فأنا حملتها ووديتها ورحنا على غرفة صغيرة”.

"4 أيام بلا طعام ولا شراب".. طفلة فلسطينية تروي قصة بقائها تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال لمنزلها بقطاع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Ao93trU9gv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2023

وعن طريقة نومها خصوصًا في البرد قالت “لقينا (وجدنا) حرامًا ممزع، وماكنش في مخدة حطينا حجر، الغرفة مليانه حجار”.

وأشارت إلى إصابتها في ظهرها، وقالت “وقت ما بدي أصحا كان ظهري يوجعني كنت بدي بس أمدد رجليا.. كنت أثني حالي عشان أختي تاخذ راحتها”.

وأضافت الطفلة ماريا التي ترافقها شقيقتها لانا، أنها لا تعلم أية أخبار قد تريح قلبها وتدلها على مكان أهلها المفقودين إلى الآن، موضحة أنه كان هناك 80 فردًا تقريبًا و62 طفلًا في منزلهم الذي قصف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى.