“4 أيام بلا طعام ولا شراب”.. طفلة تروي قصة بقائها تحت الأنقاض بعد قصف ومحاصرة الاحتلال لمنزلها في غزة (فيديو)

روت طفلة فلسطينية بقيت تحت أنقاض منزلها 4 أيام بلا طعام ولا شراب، تفاصيل الساعات المأساوية التي عاشتها.

وقالت الطفلة ماريا أبو صافي إنها وخلال وجودها تحت الأنقاض رأت جثة “بنطلونها رمادي والبلوزة بنفسجي، خفت تكون حد من خواتي، فلما كشفت عن وجهها معرفتش (لم أعرف) مين هي”.

تكمل الطفلة وتقول إنه خلال الأيام التي قضتها تحت الأنقاض كانت أختها تنادي عليها بأنها “جوعانة وعطشانة”، مشيرة إلى أنها حاولت العثور على بعض الماء في شنطة مدرستها لكنها لم تجدها.

وأوضحت الطفلة التي حاصرت بيتها الدبابات خلال وجودها تحت الأنقاض، أن أختها أصيبت، “ورجليها تشوهت، فأنا حملتها ووديتها ورحنا على غرفة صغيرة”.

"4 أيام بلا طعام ولا شراب".. طفلة فلسطينية تروي قصة بقائها تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال لمنزلها بقطاع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Ao93trU9gv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2023

وعن طريقة نومها خصوصا في البرد قالت “لقينا (وجدنا) حراما ممزع، وماكنش في مخدة حطينة حجر، الغرفة مليانة حجار”.

وأشارت إلى إصابتها في ظهرها، وقالت “وقت ما بدي أصحى كان ظهري يوجعني كنت بدي بس أمدد رجليا.. كنت أثني حالي عشان أختي تاخد راحتها”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى.