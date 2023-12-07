الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني في جباليا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا، استهدف مربعا سكنيا يضم أكثر من 20 منزلا أمس الأربعاء.

وتظهر الصور دمارا شاملا للمنازل المستهدفة، أدى إلى صعوبة انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

ويتعرض مخيم جباليا بشرق قطاع غزة لقصف مكثف من مدفعية الاحتلال.

وأظهرت صور متداولة نقل الجرحى بالمخيم على عربات تجرها الحمير بسبب خروج مستشفيات المنطقة وسيارات الإسعاف من الخدمة، واستمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

الزميل مؤمن الشرافي رحم الله والديه و أخته وأخويه وزوجتيهما وأبنائهم وأفرادا من عائلته ،شهداء القصف الإسرائيلي الذي خلف حفرة بستة أمتار في موقع منزلهم الواقع في مخيم جباليا شمال غزة ، تطايرت جثثهم أشلاءً وحالت الحرب دون لقاء وداع ! #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/dOQK15PVPH — Ouchait مريم بلعالية Meriem Belalia (@MeriemOuchait) December 6, 2023

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.