تعرف إلى أبرز الشخصيات الأكاديمية والعلمية التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

لم يفرّق القصف الإسرائيلي المتواصل على مدار الشهرين الماضيين على قطاع غزة، بين مدني وعسكري أو طفل أو امرأة، حيث بلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 16 ألف فلسطيني فضلًا عن عشرات آلاف الجرحى.

من بين الشهداء، كان هناك رموز علمية وكوادر بشرية وقامات أكاديمية، ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الشخصيات:

د. سفيان تايه

رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، وأستاذ الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية.

تم تعيينه حاملًا لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.

استشهد مع أسرته والعشرات من جيرانه بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الدكتور الكبير سفيان تايه شهييدًا – الرئيس الحالي للجامعة الإسلامية بغزة – صنف ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم عام 2021 – يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية – حاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان – عُيّن حاملاً لكرسي… pic.twitter.com/J0Nq168Hyo — Samar Al-Barghouthi Ph.D. (@salbarghouthi) December 2, 2023

د. أسامة المزيني

وزير التربية والتعليم العالي في حكومة غزة من 2011 إلى 2014، يحمل الدكتوراه في الإرشاد والصحة النفسية، وعمل محاضرًا بالجامعة الإسلامية في غزة.

وهو أيضًا رئيس مجلس الشورى في “حماس” منذ أبريل/نيسان 2021، وقد استشهد بقصف جوي إسرائيلي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة.

استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور القائد أسامة المزيني.#طوفان_الأقصى #اولاد_زايد_صهاينه_العرب pic.twitter.com/tkFtJiMJxL — عادل الحسني (@Adelalhasanii) October 16, 2023

د. جميلة الشنطي

أستاذة العلوم التربوية ووزيرة شؤون المرأة في غزة سابقًا.

فازت بعضوية المجلس التشريعي عن “حماس” في انتخابات 2006، وهي أول امرأة تصل لعضوية المكتب السياسي لـ”حماس”، كما تولت مسؤولية ملف الجامعات.

استشهدت بقصف جوي على شمال قطاع غزة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استشهاد الصديقة العزيزة الاستشهادية (جميلة الشنطي) عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة … (انا لله وانا اليه راجعون) … #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Gk9OTZpuC8 — محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) October 19, 2023

د. محمد عيد شبير

أستاذ علم الأحياء الدقيقة، وأحد أشهر رؤساء الجامعة الإسلامية في غزة.

استشهد مع أفراد من أسرته بغارة على غزة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية البرفسور محمد عيد شبير" في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في غزة pic.twitter.com/g7pVIgGItX — Osama Dmour (@OsamaDmour5) November 14, 2023

عمر صالح فراونة

أحد أشهر أطباء النساء والعقم في غزة، وعميد سابق بكلية الطب البشري بالجامعة الإسلامية في غزة.

حصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه من جامعة ليدز في بريطانيا.

استشهد رفقة زوجته وأبنائه وأحفاده بغارة على حي تل الهوى في غزة 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الشهيد الدكتور عمر فراونة.. عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية.

حاز شهادة الدكتوراة في وظائف الأعضاء من بريطانيا، وخدم أبناء شعبه طبيًا لأكثر من 30 عام. استشهد برفقة زوجته و13 فرد من أبنائه وأحفاده. تاريخ الاستشهاد: 2023-10-15 #شهداء_غزة

#ليسوا_ارقاما pic.twitter.com/iLYjKtwea8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

مصطفى الصواف

أحد أشهر الصحفيين والكتاب السياسيين الفلسطينيين، عمل سابقًا محاضرًا للإعلام بالجامعة الإسلامية في غزة، استشهد وعدد من أفراد أسرته بغارة على غزة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.