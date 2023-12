تعرف إلى أبرز الشخصيات الأكاديمية والعلمية التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

لم يفرّق القصف الإسرائيلي المتواصل على مدار الشهرين الماضيين على قطاع غزة، بين مدني وعسكري أو طفل أو امرأة، حيث بلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 16 ألف فلسطيني فضلًا عن عشرات آلاف الجرحى.

من بين الشهداء، كان هناك رموز علمية وكوادر بشرية وقامات أكاديمية، ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الشخصيات:

رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، وأستاذ الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية.

تم تعيينه حاملًا لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.

استشهد مع أسرته والعشرات من جيرانه بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وزير التربية والتعليم العالي في حكومة غزة من 2011 إلى 2014، يحمل الدكتوراه في الإرشاد والصحة النفسية، وعمل محاضرًا بالجامعة الإسلامية في غزة.

وهو أيضًا رئيس مجلس الشورى في “حماس” منذ أبريل/نيسان 2021، وقد استشهد بقصف جوي إسرائيلي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة.

أستاذة العلوم التربوية ووزيرة شؤون المرأة في غزة سابقًا.

فازت بعضوية المجلس التشريعي عن “حماس” في انتخابات 2006، وهي أول امرأة تصل لعضوية المكتب السياسي لـ”حماس”، كما تولت مسؤولية ملف الجامعات.

استشهدت بقصف جوي على شمال قطاع غزة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أستاذ علم الأحياء الدقيقة، وأحد أشهر رؤساء الجامعة الإسلامية في غزة.

استشهد مع أفراد من أسرته بغارة على غزة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أحد أشهر أطباء النساء والعقم في غزة، وعميد سابق بكلية الطب البشري بالجامعة الإسلامية في غزة.

حصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه من جامعة ليدز في بريطانيا.

استشهد رفقة زوجته وأبنائه وأحفاده بغارة على حي تل الهوى في غزة 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أحد أشهر الصحفيين والكتاب السياسيين الفلسطينيين، عمل سابقًا محاضرًا للإعلام بالجامعة الإسلامية في غزة، استشهد وعدد من أفراد أسرته بغارة على غزة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

