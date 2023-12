سخرية واسعة على مواقع التواصل من قرار فرنسي بتجميد أصول يحيى السنوار

أثار قرار الحكومة الفرنسية بشأن تجميد أصول قائد حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، موجة من السخرية والتهكم والانتقادات لفرنسا عبر منصات التواصل، ولجوئها لما وصفوه بالكذب لاستهداف رموز المقاومة الفلسطينية.

وأصدرت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتجميد أصول السنوار لمدة 6 أشهر ابتداء من وقت صدور المرسوم، إذ تعد إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية “طوفان الأقصى”.

وجاء في نص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها أو يسيطر عليها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن لندن فرضت عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 6 أفراد هم أربعة من قادة “حماس” واثنان متهمان بتمويل الحركة بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.

ولم يوضح المرسوم ما أصول السنوار؟ وكم تبلغ قيمها المالية؟ وكيف امتلك هذه الثروة ومتى؟ ما دفع رواد منصات التواصل إلى طرح أسئلة تهكمية عن وقوع فرنسا بفخ الروايات الكاذبة لاستهداف رموز المقاومة.

وقال دكتور القانون أيسر في تدوينة عبر “إكس” ساخرًا، “شر البلية ما يضحك، فرنسا تقرر تجميد أموال السنوار في بنوكها، يا حسرة من وين؟ طبعا هذا القرار خبيث يريدون من خلاله اقناع شعوبهم أن السنوار وحماس لها أموال داخل فرنسا، إذا كان كذلك فكيف يقولون عنهم إرهابيون ويسمحون لهم بفتح حسابات لديهم؟ أمة الكفر واحدة بالكفر”.

وعلّق الصحفي باسل رفايعة، “ليس وقتا للسخرية بل هو وقت مناسب لاحتقار كيانين استعماريين كاذبين ومجرمين بريطانيا وفرنسا وقد أعلنتا تجميد أرصدة القائدين الفلسطينيين محمد الضيف ويحيى السنوار وأصولهما التجارية في البلدين المسربلين بالعار والفضيحة تاريخيا، تخيلوا أن السنوار والضيف لديهما عقارات وأسهم وأرصدة في باريس ولندن، الأول قضى 23 عاما في سجون الاحتلال والثاني نجا من أكثر سبع محاولات اغتيال وفقد قدميه وعينه وفي أوقات فراغهما كانا يرسلان الأموال ويشتريان الأصول عند أسفل دولتين استعماريتين”.

وقال المدون صفاء حمدي مخاطبًا فرنسا، “إنكم تهينون أنفسكم بالكذب من أجل إرضاء الصهاينة المجرمين، لماذا لم تجمدوا أموالهم 600 سنة أفضل مثل عقولكم المجمدة”.

What great affection for good France, why didn't you freeze their money for 600 better years, like your frozen minds?!! You are insulting yourselves by lying in order to please the criminal Zionists!!#Gaza_Genocide https://t.co/q0qLvTyF85

— صفاء حمدي ‎‎‎🌾🌼 (@safaa_27_hamdi) December 6, 2023