إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إسبانية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

نظم تجمع مبادرة “غرنيكا فلسطين”، الجمعة، فعالية احتجاجية مناهضة للحرب على غزة، في مدينة غرنيكا الإسبانية بإقليم الباسك، تحت عنوان “يجب ألا يقبل العالم غرنيكا أخرى”.

وشارك عشرات من الناشطين بالوقوف معا ممسكين بلوحات ملونة لتشكيل جدارية تمثل “علم فلسطين”، مستذكرين المجزرة التي ارتكبت من قبل سلاح الجو الألماني والإيطالي في عام 1937 خلال الحرب الأهلية الإسبانية التي سقط فيها أعداد كبيرة من الضحايا.

وعبر المشاركون عن استهجانهم لارتكاب مذابح أخرى في فلسطين مماثلة لتلك التي ارتكبت في غرنيكا، مطالبين العالم أن يتصدى لآلة الحرب الإسرائيلية وأن يوقف إطلاق النار.

وفي نوع من الاحتجاج، أطلقت صفارات الإنذار خلال الوقفة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.

إطلاق صافرات الإنذار في إسبانيا تنديدا بالعدوان الإسرائلي والمجـ ـازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في #غزة #الجزيرة_مباشر #إسبانيا pic.twitter.com/VffvqYMqPq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2023

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.