ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 3700 منذ بدء طوفان الأقصى

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 3700 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا الليلة الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم السبت، 15 مواطنًا على الأقل من عدة محافظات بالضفة الغربية، منها جنين، الخليل، نابلس، رام الله، وأريحا”.

وبحسب البيان أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاما) من دورا/الخليل، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته هو وشقيقه.

والد الشهيد ساري عمرو يروي تفاصيل مداهمة قوات الاحتلال لمنزله وإطلاق النار على نجله واعتقاله في دورا جنوب الخليل فجر اليوم الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب ساري يوسف عمرو (٢٥ عاماً)، برصاص الاحتلال في مدينة دورا، فجر اليوم pic.twitter.com/PXJG041YdS — Malak 🖤𓂆 (@malakash0ur) December 9, 2023

وأضاف البيان “رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 3700 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن”.

وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، وهي إحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل شهرين، إذ كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس.