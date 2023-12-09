الحوثيون يعلنون منع مرور السفن المتجهة لإسرائيل حتى إمداد قطاع غزة بحاجته من الغذاء والدواء

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، منع مرور السفن المتجهة لإسرائيل “إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.

وحذر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في بيان السبت، جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال “نعلن منع مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني من أي جنسية إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.

وأكد أن أي سفينة تتجه إلى “كيان العدو”، ستكون هدفا مشروعا.

وشدد على حرصهم على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ… pic.twitter.com/ZIyXR5PH8m — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 9, 2023

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع “المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”، بحسب متحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة “الحوثي” مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.