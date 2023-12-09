القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير مبنى تحصنت فيه قوات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية من بينها ناقلة جند، في حين كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 من جنوده في المعارك الجارية بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان إنها استهدفت “دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس (جنوب) بقذيفة الياسين 105”.

وكشفت عن تدميرها ناقلة جند “صهيونية” بعبوة شواظ، واشتعال النيران فيها شمال مدينة خان يونس.

وأضافت أنها استهدفت 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت تفجير مبنى شرق حي الزيتون بمدينة غزة بـ4 عبوات ناسفة تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنها “دكت مجددًا تجمعات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون”، فضلًا عن قصف مستوطنة “مغين” الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام قصفها كيبوتس “ماغين” وقاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

مقتل 5 جنود

وفي الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 4 من جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، وخامس متأثرًا بجروحه في الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات ومواقع عسكرية بغلاف القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان “الجنديان لياف آتيا (25 عامًا) من بئر السبع، وعومري بن ششار (25 عامًا) من جفعتايم، وكلاهما مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس السهم (55) قُتلا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف “الجندي جوناثان دين جونيور حاييم (25 عامًا) من رمات غان، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، والجندي ماؤور كوهين آيزنكوت (19 عامًا) من إيلات (جنوب) مقاتل في الكتيبة 12 لواء غولاني، قُتلا أيضًا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن “الجندي القتيل ماؤور كوهين، ابن شقيقة الوزير بمجلس الحرب رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال، الخميس، خلال معركة بمخيم جباليا شمالي القطاع”.

وحسب بيان الجيش “توفي السبت، الجندي حاييم مئير عيدن (20 عامًا) من رحوفوت، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني، متأثرًا بجروح خطرة أصيب بها بتاريخ 7 أكتوبر الماضي”.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 425 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، وفق بيانات الجيش.