سرايا القدس تعلن تدمير دبابات إسرائيلية وقتل جنود من جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلًا يُظهر ما قالت إنها مشاهد من قذائف الهاون التي أطلقها مقاتلوها على المواقع العسكرية الإسرائيلية والآليات المتوغلة في محاور التقدم بقطاع غزة.

وأعلنت السرايا في بيانات منفصلة، اليوم السبت، استهدافها آليات عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين داخل القطاع.

وقالت إنها دمرت “دبابة صهيونية بعبوة (ثاقب) واستهدفنا 3 دبابات بقذائف (التاندوم) في حي الشجاعية شرق غزة”.

كما كشفت عن قصفها “تجمعات العدو في تبة الـ86 (الكرد) وشارع (الجية) في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بصواريخ 107”.

وأضافت أنها أوقعت قوة من الجيش الإسرائيلي كانت متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة واستهدافهم بقذائف (RPG).

وبقذائف “التاندوم” و(RPG) أيضًا، أعلنت السرايا استهدافها آليتين عسكريتين في محور التقدم بيت حانون. وقالت إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية يحتمي بها عدد من الجنود، وحققت فيهم إصابات مباشرة في محور الشيخ رضوان غرب غزة.

وفي بيان آخر لها، قالت سرايا القدس إنها قصفت حشودًا للجيش الإسرائيلي بمحيط المركز الثقافي ومسجد الظلال ومنطقة الفراحين في محاور التقدم شرق خان يونس بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأفادت باستهداف آليتين عسكريتين وجرافة إسرائيلية بقذائف “التاندوم” في حي الزيتون شرق غزة.

كتائب الأقصى

بدورها، أعلنت كتائب الأقصى استهداف مقاتليها “دبابة وناقلة جند بقذائف مضادة للدبابات مما أدى إلى تدميرها على محور (الشيخ رضوان-العيادة) الذي أدى إلى تراجع ملزم لآليات الإحتلال وعدم الاستمرار في تقدم قواته”.

وأكدت أن مقاتليها يخوضون قتالًا ضاريًا على محور(الشيخ رضوان) بمختلف الأسلحة.