طفلتان تحكيان ببراءة لحظات قصف الاحتلال الإسرائيلي وإصابة والدهما (فيديو)

بأعين يملؤها الخوف، وبصوت يرتجف من هول ما حدث، روت طفلتان ببراءة لحظات قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهما وإصابة والدهما.

تقول إحداهما “رحنا على المدرسة (مكان إقامتهم) وعيطنا كنا بدنا بابا”.

وأضافت أن بيتهم قصفته طائرات الاحتلال “الدار قصفوها، وفوق السطح قصفوه، والشبابيك قصفوها”.

تقول الطفلة الأخرى إنها بحثت فزعة عن أمها وأبيها بعد الغارة، مشيرة إلى إصابة والدها في رجله.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفًا و487 شهيدًا، و46 ألفًا و480 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.