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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

نابلس اقتحام
قوات الاحتلال تقتحم نابلس (تويتر)
15/6/2023-|آخر تحديث: 15/6/202301:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن شابًا أصيب “بالرصاص الحي في الرأس، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس” شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى، ووصفت حالته بالخطيرة.

وذكرت الوكالة أن “قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من عدة محاور، وصولًا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا”.

وقالت إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الطويل في 13 فبراير/شباط الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها”.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في 20 فبراير، وقامت بتسجيل قياساته، تمهيدًا لهدمه.

بدوره قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقوم بعملية عسكرية في نابلس، لهدم منزل أحد المشاركين في العملية التي قتل فيها أحد جنوده.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية