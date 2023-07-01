فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على فلسطينيين داخل الأقصى وتعتقل عددا منهم (فيديو)

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى (رويترز)
1/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202312:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين، السبت، قبل أن تعتقلهم من داخل المسجد الأقصى.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الأسباط، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس، ما دفع الفلسطينيين للتصدي لها.

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين من الدخول من باب الأسباط، وسط انتشار أمني إسرائيلي مكثف في البلدة القديمة بالقدس.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشدّدة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

ورغم وصاية الأردن على المسجد الأقصى إلا الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بارتكاب انتهاكات داخل المسجد، تشمل اقتحامات تنفذها قواتها، وتقييد حرية المصلين ومحاولة تغيير الوضع القائم في المسجد.

المصدر : وكالات