محمود عباس: مخيم جنين أيقونة النضال والقدس عاصمتنا الأبدية (فيديو)

​​​​​​​قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، إن مخيم جنين شمالي الضفة الغربية “أيقونة النضال والصمود والتحدي”.

وأضاف في كلمة خلال زيارة تفقدية لمعاينة آثار الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إن “مخيم جنين البطل صمد في وجه العدوان.. وقدم التضحيات والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن”.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “جئنا إلى هنا لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها”.

وتابع الرئيس: “لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وسنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل”.

ووجه عباس الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة والجزائر على تقديم الدولتين تبرعات لإعادة إعمار مخيم جنين. وقال: “سنبدأ إعادة الإعمار فورا ليعود مخيم جنين كما كان سابقا وأفضل”.

وخاطب عباس الإسرائيليين قائلا: “ارحلوا عنا نحن هنا باقون”. وزاد: “نقول نحن سلطة واحدة وقانون واحد، ومن يعبث في وحدتنا لن يرى إلا ما لا يعجبه”.

وكان عباس قد وصل إلى مدينة جنين على متن مروحية أردنية أقلته من رام الله.

ووضع الرئيس الفلسطيني أكاليل زهور على ضريح الشهداء في مقبرة الشهداء بالمخيم، وتفقد آثار الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكان في استقبال عباس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزراء ومسؤولون.

​​​​​​​وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.