قوات الاحتلال تعتدي على مشاركين في وقفة منددة بالاستيطان بحي الشيخ جراح (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مشاركين في وقفة منددة بالاستيطان بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مواقع فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الجمعة، مقدسيًا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، خلال مشاركته في الوقفة الأسبوعية، ضد مخططات التهجير القسري.

وأوضحت أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة وضربتهم، قبل أن تعتقل أحدهم.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريًا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتنظم المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في حيّ الشيخ جراح، منذ عام 2009، تضامنًا مع أهالي الحيّ، بعد استيلاء المستوطنين الإسرائيليين، على عدد من منازلهم وأراضيهم.

قوات الاحتلال تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، وتعتقل شابين.#حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/U5JDmwSqYf — شمس نيوز الإخبارية_Shms news (@Shmsnews2023) July 14, 2023

والثلاثاء أخلت الشرطة الإسرائيلية عائلة فلسطينية من منزلها في القدس المحتلّة ليقيم فيه مستوطنون يهود بعد معركة قضائية طويلة.

ومنذ عام 1978، تخوض عائلة صب لبن معركة قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية ضدّ قرار يقضي بطردها من منزلها في الحيّ الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، لكن صباح الثلاثاء، أخرجت الشرطة بالقوة الأسرة من منزلها.