شهداء وأسرى حرمهم الاحتلال فرحة نتيجة الثانوية في فلسطين (فيديو)

استذكر ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل شهداء وأسرى حرمهم الاحتلال من فرحة نتيجة امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم صباح الخميس، أن 6 شهداء حرمهم الاحتلال من فرحتهم بامتحان الثانوية العامة هذا العام، إضافة إلى 17 طالباً أسيراً في سجون الاحتلال حرموا من ذلك أيضاً.

وقد برز اسم الشهيد مجدي العرعراوي الذي ارتقى خلال العدوان الأخير على جنين من بين شهداء التوجيهي هذا العام، بعد أن أعلنت التربية والتعليم اليوم عن نجاحه، مؤكدة أنه حصل على معدل 90.4%.

وتلقت والدة الشهيد عرعراوي نبأ نجاح وتفوق نجلها الشهيد، الخميس، قرب ضريحه بمقبرة الشهداء، وتحدثت وهي منهارة أمام قبره، عن حلمه بعد النتيجة، وقالت :”كان حلمه يدرس هندسة إلكترونيات ويبنيلي بيت ونسكن فيه أنا وإياه“.

وقالت والدة الشهيد العرعراوي في مقطع فيديو سابق، إنها تنتظر يوم النتائج رغم صعوبته وقسوته عليها وأضافت: “قلبي من جوا بنحرق وحيكون يوم صعب عليا زي يوم استشهاده، بس هو قلي رح أفرحك بالشهادة”.

وعلى منصات التواصل، تداول ناشطون أسماء وصور شهداء التوجيهي لهذا العام، إضافة للطلبة الأسرى في سجون الاحتلال والذين لم يشفع لهم صغر سنهم وضياع مستقبلهم الدراسي أمام الاحتلال.

والشهيد عرعراوي وحده الذي تمكن من تقديم امتحانات الثانوية العامة، بينما الشهداء: محمد السعدي، ووديع أبو رموز، وأسامة عدوي، ومحمد ماهر تركمان، وأحمد دراغمة، استُشهدوا قبل موعد الامتحانات.

ودعا آخرون إلى التذكير بالشهداء والأسرى وتسليط الضوء على جريمة الاحتلال بحقهم وسلب أبسط حقوقهم في الحياة.

ونشر الناشط إياد: “مجدي عرعراوي حاز على الشهادة الوطنية بامتياز وها هو اليوم يحوز على الشهادة المدرسية أيضاً بامتياز، المجد للشهداء و الوفاء على الأحرار”.

وكتبت الناشطة ليان عزمي: ”على دربٍ لا يضلّ، حاملًا السلاح والعِلم، سبّاقًا فيهما، بطلًا خالد الذِكر، حاز شهادة الآخرة مُبكّرًا، وقد حرمه الاحتلال من الاحتفاء اليوم بجهده، إذ لم يقف مستسلمًا لعدوّه. أوّلُ البِلاد بجهاد الدم، أوّل البلاد بصدق المسير، الشهيد مجد عرعراوي، حاز على معدل 90.4 في الثانوية العامة”.

على دربٍ لا يضلّ، حاملًا السلاح والعِلم، سبّاقًا فيهما، بطلًا خالد الذِكر، حاز شهادة الآخرة مُبكّرًا، وقد حرمه الاحتلال من الاحتفاء اليوم بجهده، إذ لم يقف مستسلمًا لعدوّه.

أوّلُ البِلاد بجهاد الدم، أوّل البلاد بصدق المسير، الشهيد مجد عرعراوي، حاز على معدل 90.4 في الثانوية العامة. pic.twitter.com/57bmIl81nl — ليان عزمي (@layan_azmi) July 20, 2023

وعلقت آية: “الشهيد محمود السعدي كان طالب طموح عنده أحلام محمود وفي الفترة الأخيرة كان محمود يقسم وقته ما بين عمله بسطة في جنين ودروس توجيهي ولعب الرياضة والأصدقاء، بس كلشي تبخر بلحظة وبرصاصة قناص حاقد ربنا أفرغ على عائلته واصدقائه صبراً”.

الشهيد محمود السعدي كان طالب طموح عنده أحلام محمود وفي الفترة الاخيرة كان محمود يقسم وقته ما بين عمله بسطة في جنين ودروس توجيهي ولعب الرياضة والاصدقاء، بس كلشي تبخر بلحظة وبرصاصة قناص حاقد

ربنا أفرغ على عائلته واصدقائه صبراً pic.twitter.com/Sm3rwef4Hh — آية 𓂆 (@ayaapal) July 19, 2023

وكتبت إسراء: “على أعتاب نتائج الثانوية العامة، نستذكر من غيّبهم رصاص الإحتلال الغاشم عنها، شُهدائنا الكِرام الّذين فازوا الفَوز العظيم ومَضوا للجِنان. الشُّهداء بالترتيب.. – مجدي عرعراوي – محمد تركمان – أسامة عدوي – أحمد دراغمة – محمود السعدي – وديع أبو رموز”.

على أعتاب نتائج الثانوية العامة، نستذكر من غيّبهم رصاص الإحتلال الغاشم عنها، شُهدائنا الكِرام الّذين فازوا الفَوز العظيم ومَضوا للجِنان. الشُّهداء بالترتيب..

– مجدي عرعراوي

– محمد تركمان

– أسامة عدوي

– أحمد دراغمة

– محمود السعدي

– وديع أبو رموز. pic.twitter.com/IfAbFRUMpU — اسراء 𓂆 (@isra_is6) July 20, 2023

ونشرت ميرال إياد، مستذكرة شهداء التوجيهي: “المجد للشهداء والخزي والعار لقاتلي الأحلام”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى (دورة الراحل محمد عواد) من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، حيث بدأ مؤتمر إعلان النتائج بإعلان نتيجة الطالب الشهيد مجدي عرعراوي من مدرسة جنين الصناعية الذي تقدم للامتحان لكنه رحل في عدوان الاحتلال الأخير على جنين.

الفتى وديع أبو رموز.. !رتـ ـقى الى العلا قبل تأدية امتحانات الثانوية العامة pic.twitter.com/hmJakHvdw2 — قناة القدس (@livequds) June 10, 2023

على أعتاب نتائج الثانوية العامة، نستذكر من غيّبهم رصاص الإحتلال الغاشم عنها، شُهدائنا الكِرام الّذين فازوا الفَوز العظيم ومَضوا للجِنان. الشُّهداء بالترتيب..

– مجدي عرعراوي

– محمد تركمان

– أسامة عدوي

– أحمد دراغمة

– محمود السعدي

– وديع أبو رموز. pic.twitter.com/IfAbFRUMpU — اسراء 𓂆 (@isra_is6) July 20, 2023

شهداء حرمهم الاحتلال من تقديم امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي"

لكنهم فازوا بالشهادة الأسمى والأعلى. الله يباركلكم الشهادة ؛ المجد والخلود 🇵🇸 pic.twitter.com/qXlRo9i4gg — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 20, 2023