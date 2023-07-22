ترحيب فلسطيني وعربي.. البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة ويدين الاحتلال الإسرائيلي
صوت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وأشاد بنضاله لنيل حقه في تقرير مصيره، في خطوة متقدمة من دولة أوربية لقيت ترحيبا فلسطينيا وعربيا.
ويدين القرار البرتغالي، السياسة الاحتلالية الاسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، كما يطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
والأحزاب التي صوتت مع القرار هي: الاشتراكي (PS)، والشيوعي (PCP)، وحلف اليسار (BE)، أما الأحزاب التي صوتت ضده هي: الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، وحزب أقصى اليمين “كفى” (CHEGA).
في سابقة تاريخية.. البرلمان البرتغالي يصوت بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية، ويشيد بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير المصير. #فلسطين #النكبة #البرتغال pic.twitter.com/nGcLbNAgQr
— مركز العودة الفلسطيني (@prclondonAR) July 22, 2023
ترحيب عربي
بدروه، رحب البرلمان العربي بتصويت البرلمان البرتغالي، معتبرا في بيان، السبت، أن القرار خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية.
ودعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة “بما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة الاستيطان الذى يقوض حل الدولتين على نحو خطير، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
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— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) July 22, 2023
من جهتها نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية تغريدة، أعربت فيها عن ترحيبها بقرار البرلمان البرتغالي.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، حسين الشيخ قرار البرلمان البرتغالي خطوة على طريق الاقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة.
وطالب “دول أوربا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 لحماية حل الدولتين أمام سياسة الاستيطان والترانسفير والأبرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال وتقتل حل الدولتين نهائيا”.
نرحب بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ ، خطوة على طريق الاقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة. مطالبين دول اوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ لحماية حل الدولتين امام سياسة الاستيطان والترانسفير والابرتهايد التي…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) July 22, 2023