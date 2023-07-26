“بكت بسبب عدم مباركة أي جهة لها”.. احتفاء بطالبة حصلت على معدل 99% في غزة (فيديو)

بادر عدد من الشبان في غزة بإدخال الفرحة على الطالبة آية عزام، بعد حصولها على معدل 99% بالفرع العلمي في امتحانات الثانوية العامة، حيث قدموا تهنئة مميزة لها عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي بسبب عدم مباركة أي جهات أو أشخاص لها بهذه المناسبة.

وظهرت الطالبة في مقطع فيديو وهي تبكي وتقول إنه لم يأت أحد ليبارك لها بمعدلها في بيتها المتواضع وفي ظل ظروفها الصعبة، وقد باركت هي لنفسها بالكتابة على قطعة خشبية كانت تدرس عليها وتكتب عليها المعادلات والمسائل الرياضية.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تعاطف البعض مع دموع الطالبة وقدم عدد من الشبان برفقة فرقة للطبول “الفدعوس”، لبيتها لإسعادها والمباركة لها على تفوقها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع آية، وأعادوا نشروا فيديوهات لها وتهنئة الناس في بيتها.

الفرحة في عيون الطالبة آيه عزام بعد تحول الدموع إلى فرحة 🤍

وقريباً بإذن الله ستبدا بدراسة الطب وعلى حساب السلطة الفلسطينية..

الله يجبر بخاطرهم كل من افرحها ومن جعل صوتها يصل… الله يوفقها ويسعدها يارب#ايه_عزام #الثانوية_العامة #فلسطین#فراس_الماسي pic.twitter.com/0sMA5TuhLu — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 24, 2023