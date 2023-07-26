فلسطين

“بكت بسبب عدم مباركة أي جهة لها”.. احتفاء بطالبة حصلت على معدل 99% في غزة (فيديو)

26/7/2023

بادر عدد من الشبان في غزة بإدخال الفرحة على الطالبة آية عزام، بعد حصولها على معدل 99% بالفرع العلمي في امتحانات الثانوية العامة، حيث قدموا تهنئة مميزة لها عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي بسبب عدم مباركة أي جهات أو أشخاص لها بهذه المناسبة.

وظهرت الطالبة في مقطع فيديو وهي تبكي وتقول إنه لم يأت أحد ليبارك لها بمعدلها في بيتها المتواضع وفي ظل ظروفها الصعبة، وقد باركت هي لنفسها بالكتابة على قطعة خشبية كانت تدرس عليها وتكتب عليها المعادلات والمسائل الرياضية.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تعاطف البعض مع دموع الطالبة وقدم عدد من الشبان برفقة فرقة للطبول “الفدعوس”، لبيتها لإسعادها والمباركة لها على تفوقها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع آية، وأعادوا نشروا فيديوهات لها وتهنئة الناس في بيتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل