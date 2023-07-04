مشاهد من الدمار في مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي (فيديو)

نشرت منصات على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق آثار الدمار الكبير الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المستمر والمتواصل لمخيم جنين.

وتُظهر المقاطع شوارع جرفتها آليات الاحتلال بالكامل، وأكوام التراب، وآثار البنايات المهدمة.

كما تظهر دمارًا أصاب عددًا كبيرًا من السيارات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء العملية الإسرائيلية المستمرة على مدينة جنين ومخيمها إلى 11 والجرحى إلى أكثر من 100.

وقالت الوزارة في بيان “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر”.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في مخيم جنين، وعزز من قواته البرية في محيط المخيم والمدينة.