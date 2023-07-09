“الحمد لله على سلامة المقاومة”.. هكذا تعامل أهالي جنين مع الحصار والاجتياح (فيديو)

بعد يومي الحصار والاجتياح، يحاول أهالي جنين أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الحرب، إذ يؤكدون في العديد من المرات أن سلامة المقاومين وأهالي المخيم أولى وأهم من أي شيء يملكونه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا، يُظهر أهالي المخيم وهم يحمدون الله على سلامتهم وسلامة جيرانهم.

وتقول إحدى النساء في الفيديو “المال يتعوض لكن السلامة غنيمة ونحن صابرون”، بينما تؤكد أخرى “والله لو تدمر المنزل بما فيه لا أسأل عنه”.

وقالت أخرى “الحمد لله على سلامتنا وسلامة جيرانا. الحمد لله على سلامة الشباب (المقاومين) ويحفظهم لعائلاتهم ويقويهم ويضلهم (يظلون) شوك بحلق اليهود”.

والاثنين الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية بداعي ملاحقة المقاومين.

وأسفرت العملية عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة نحو 140 بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عملية عسكرية له في المدينة منذ أكثر من 20 عامًا.

وتفاعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيرين إلى “الحاضنة الشعبية الملهمة في جنين”.

"المال بتعوض بس السلامة غنيمة واحنا صابرين".. تقول سيدة فلسطينية.. الحاضنة الشعبية في #جنين مُلهمة وهي تُجيبك من أين خرج هؤلاء الأبطال الشجعان.. pic.twitter.com/cEcNhr2Sgs — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) July 8, 2023