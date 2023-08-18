كتيبة جنين تتوعد الاحتلال وتؤكد عدم المساس بسلاح المقاومة (فيديو)

قالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن معركة “بأس جنين” ثبتت معادلات ردع واضحة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت خلال حفل تأبين نظمته حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، لشهداء “معركة جنين” الأخيرة بحضور ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيم إلى أن أي تدخل في جنين سيكلف الاحتلال خسائر كبيرة، مؤكدة أن سلاحها سيبقى جاهزًا للتصدي لأي عدوان على جنين.

وأوضحت “كتيبة جنين” أن المقاومة نفّذت العديد من الضربات النوعية في صفوف “العدو الإسرائيلي”، وأجبرته على مغادرة المخيم.

وأكدت “الكتيبة” أنها لن تسمح بالمطلق لأحد أي كان أن يفكر بالمساس بسلاح المقاومة أو يغيّر بوصلتها، قائلة: “كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير”.

وشددت على أن الكتيبة ومعها “كل أحرار المقاومة خاضت بكل قوة وشرف معارك عديدة من (بأس جنين) و(بأس الأحرار) و(درع جنين)، وكانوا أصحاب اليد العليا في كل مواجهة مع الاحتلال”.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتشر في محيط مخيم جنين وتعتلي أسطح مبانٍ بالتزامن مع حفلٍ لتأبين المشتبكين الذين ارتقوا في اجتياح تموز 2023. pic.twitter.com/9088apdQnp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2023

ولفتت إلى أن مقاتليها “بخير ومعنوياتهم عالية وأنهم سيواصلون المقاومة حتى آخر مقاتل”، محذرة الاحتلال من معاودة اقتحام المخيم.

وفي 3 يوليو/تموز الماضي، أطلقت سلطات الاحتلال عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عامًا، عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 140 آخرين.

ومنذ مطلع عام 2023، زادت بصورة ملحوظة وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وجنين ونابلس، ويرد عليها فلسطينيون في الغالب بعمليات فردية، فضلًا عن العمليات النوعية لفصائل المقاومة.