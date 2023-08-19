ردا على خطة سموتريتش.. أبو ردينة: محاولات سلطات الاحتلال لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطة إسرائيل لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، وتبعات ذلك على استقرار المنطقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الاستيطان الإسرائيلي “جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض”.

وأضاف ردًّا على خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية أن “محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية”.

وتابع “على الإدارة الأمريكية تحمُّل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد الأبارتهايد”.

وأكد أبو ردينة أن “سياسة إسرائيل الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه”.

وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته، سيُفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه”.

وأضاف “سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو عواقب خطيرة”، مؤكدًا أن “العودة إلى حدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية هي مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قد طرح أخيرًا خطة تستهدف خصخصة ميزانية تُقدَّر بمبلغ 700 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 190 مليون دولار أمريكي) لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية.

وأوردت هيئة البث العام الإسرائيلية أن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تُقدَّر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وذكرت أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل الميزانية المذكورة بهدف “تعزيز الاستيطان”، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية تحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة” في إشارة إلى البؤرة الاستيطانية.

والبؤر الاستيطانية تقام على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة رسمية من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ويُعتقد أن هناك حاليًّا 146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية.