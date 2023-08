بيلا حديد تدخل في سجال مع الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن حقوق الفلسطينيين

دخل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف في سجال حاد مع عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد بسبب تعليقات أدلى بها هذا الأسبوع، ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بأنها عنصرية.

وفي مقابلة مع تلفزيون (إن.12 نيوز) يوم الأربعاء، قال بن غفير إن حق الحياة والحركة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق الفلسطينيين في الحركة.

وقال بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة كريات أربع اليهودية بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، خلال المقابلة إن القيود ضرورية لحماية أمن أسرته.

وأضاف “حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل على طرق يهودا والسامرة أكثر أهمية من حق العرب في التنقل”، مستخدمًا الاسم العبري للضفة الغربية.

وانتقدت عارضة الأزياء بيلا حديد تعليقات بن غفير على منصة “إنستغرام” حيث يتابعها حوالي 60 مليون مستخدم، ووالد بيلا حديد فلسطيني ومؤيد للحقوق الفلسطينية بشكل صريح.

وكتبت بيلا حديد في منشور الخميس: “لا ينبغي أن تكون حياة أي إنسان في أي مكان أو أي زمان، وخاصة في 2023، أكثر قيمة من حياة إنسان آخر، وخاصة وبكل بساطة بسبب العرق أو الثقافة أو الكراهية الخالصة”.

ورد بن غفير في بيان، الجمعة، واصفًا حديد بأنها “كارهة لإسرائيل”، وقال إنها لم تشارك إلا جزءًا من المقابلة في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي تظهر أنه عنصري.

💥Bella Hadid's 60 million Instagram followers are watching Itamar Ben Gvir– a convicted terrorist and Benjamin Netanyahu's Minister for National Security– in a KKK-style explanation of his own ethnic supremacy. pic.twitter.com/WdlL4OfUKH

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) August 24, 2023