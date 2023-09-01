إصابات في غزة والضفة خلال قمع الاحتلال مسيرات نصرة للأقصى ومنددة بالاستيطان

أصيب 7 فلسطينيين بجراح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني تجاه متظاهرين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، نصرة للمسجد الأقصى والأسرى ودعمًا للضفة الغربية، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان إن الطواقم الطبية نقلت فلسطينيين أصيبا بجراح أحدهما بالرصاص الحي في القدم، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط أطلقه جيش الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز لتفريق تظاهرة لعشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

تغطية صحفية: "عشرات الفلسطينيين يتظاهرون قرب الحدود شرق غزة، والاحتلال يطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاههم، ويصيب عدداً منهم". pic.twitter.com/HrUEAfzxnJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2023

كما استخدم جيش الاحتلال الطائرات المسيّرة “كواد كابتر” لإطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين.

وتجمع الشبان قرب السياج الفاصل مع إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وهتفوا نصرة للأقصى والأسرى ودعمًا للضفة الغربية.

وقرب السياج الفاصل على الجانب الآخر، شوهدت مدفعية عسكرية إسرائيلية تعتلي تلة رملية، بالإضافة لجنود يطلقون القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي من خلف السياج.

مسيرات ضد الاستيطان

في السياق، أصيب 7 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات اختناق خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مسيرات خرجت تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت في محافظة نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، شمال الضفة، قبل أن يفرقها جيش الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

عاجل| اندلاع مواجــهاتٍ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وقوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز. pic.twitter.com/heADkp3p60 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2023

أما في بلدة قريوت جنوبي نابلس، فقد اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين ومستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأشار بشار القريوتي، الناشط في قضايا الاستيطان، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، كشفت عن وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.