استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين (فيديو)

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

ووفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، فإن جيش الاحتلال اقتحم مخيم جنين ودفع بتعزيزات عسكرية.

وأضافت “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، تزامنًا مع اقتحام قواته الخاصة للمخيم ومحاصرتها لمنزل، وطائرات مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء سماء المدينة”.

وأشارت الإذاعة إلى أن طائرات إسرائيلية قصفت المنزل المحاصر من الجو، وأوضحت أن أغلب الإصابات وقعت عندما انفجرت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في تجمع للفلسطينيين داخل المخيم.

وقال مشير المصري، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة مباشر إن العدو الإسرائيلي يتحمل ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية مع استمرار اقتحامات الأقصى والاغتيالات.

وقال رامز الحلبي، القيادي بالجهاد الإسلامي، للجزيرة مباشر إنهم لن يسمحوا للعدو الإسرائيلي بالتوغل في جنين من دون رد.

وأعلنت (سرايا القدس – كتيبة جنين) في بيان “مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات وحققوا إصابات مباشرة”.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب على منصة إكس إن قوات الأمن تعمل حاليًّا في مخيم جنين للاجئين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه يتم إطلاق نيران كثيفة على القوة العسكرية العاملة في المنطقة، لكن حتى الآن لا يتم الإبلاغ عن إصابة جنود في العملية.

وأشارت إلى أن العملية الإسرائيلية استهدفت مبنى تحصن فيه قائد كبير في كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وبحسب الصحيفة، تم تطبيق إجراء طنجرة الضغط على المنزل المستهدَف بالمداهمة، كما تم استخدام طائرة هجومية مسيّرة من طراز ماعوز، دون مزيد من التفاصيل.

وطنجرة الضغط إجراء ينتهجه جيش الاحتلال لدى محاصرة مطلوب فلسطيني متحصن داخل مبنى، ينتهي بتسليم نفسه أو قتله في نهاية الأمر.