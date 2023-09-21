ريما حسن.. ناشطة فرنسية وصفت إسرائيل بالعنصرية فهاجمها اليمين المتطرف (فيديو)

قالت ريما حسن الناشطة الفلسطينية الأصل، رئيسة المرصد الفلسطيني لشؤون اللاجئين والمهاجرين، إن وسائل الإعلام الفرنسية تفتح المجال للسياسيين والإعلاميين من اليمين المتطرف الذي تسانده السياسة الفرنسية، للدفاع عن إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وللتهجّم على الأصوات الفلسطينية.

وأضافت ريما لبرنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر، “أن اليمين الفرنسي المتطرف يهاجمها؛ لأن الأصوات الفلسطينية قليلة في فرنسا، ونحن مجتمع فلسطيني صغير وبمجرد أن يظهر أحدنا على شاشة التلفاز يتم التركيز عليه من قبل العنصريين ويتهجمون عليه في نطاق حملة منظمة”.

ولفتت إلى أن مسألة اللاجئين مسألة معقدة جدًّا في أوربا “لا سيما بأخذ الماضي الاستعماري لأوروبا في الاعتبار، ونظرتها للاجئين خاصة الفلسطينيين، ولأننا متعلقون بمسألة العودة المستمرة لخمسة أجيال بعد النكبة”.

ولفتت إلى أن المجتمع المدني والرأي العام في أوروبا متقدم من ناحية التضامن مع الفلسطينيين، بعكس السياسيين، مؤكدة أن على السياسيين أن يفهموا هذه الرسالة وألا يغضوا الطرف عن جرائم الفصل العنصري الإسرائيلي.