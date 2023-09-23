انطلقت عصر اليوم السبت، مظاهرات غاضبة في عدد من نقاط التماس على حدود قطاع غزة مع قوات الاحتلال نظمتها فصائل فلسطينية، ومجموعات من الناشطين الشباب.

وأشعل فلسطينيون الإطارات عند نقاط التماس مع قوات الاحتلال، ضمن فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى والأسرى في سجون الاحتلال، وبالتزامن مع حملة دولية تطالب بكسر الحصار عن القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شابين أُصيبا أثناء قمع قوات الاحتلال للتظاهرات الشبابية بمنطقة “ملكة” شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرقي مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وأطلق فلسطينيون بالونات حارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وذكرت تقارير إخبارية أن حريقا نشب بمستوطنة “نتيف هعسراه” في غلاف غزة، بفعل سقوط البالونات الحارقة.

عاجل| مصادر عبرية: نشوب حريق بمستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة. pic.twitter.com/XJbDqm8Vr4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 23, 2023

وبدأت من غزة صباح اليوم السبت حملة دولية لكسر الحصار عن القطاع الذي يرزح تحت ضغط حصار إسرائيلي منذ أكثر من 17 عامًا، كانت له نتائج كارثية على السكان، وقوّض وحدة الأرض الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير سابق “كان للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة أثر عميق على الأحوال المعيشية فيه، إذ قوّض وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ومزّق النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

وانطلقت حملة دولية، تتضمن وقفات في عدد من الدول العربية والغربية للمطالة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.