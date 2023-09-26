تفاعل عبر الجزيرة مباشر مع أزمة غسيل الكلى في قطاع غزة (فيديو)

تفاعل جمهور من المشاركين على الخط الساخن للجزيرة مباشر مع بيان وزارة الصحة في قطاع غزة التي تحدثت فيه عن نفاد مستلزمات غسيل الكلى في ظل الحصار المستمر على القطاع.

وقال متابعون إن القطاع يدخل في أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات الأخرى التي يفرضها الحصار الإسرائيلي، “ومن المفروض إبعاد الحالات الإنسانية عن السياسة ويجب وضع حد إلى هذه التجاوزات”.

ووصف أحد المشاركين حصار الاحتلال الإسرائيلي “بمشروع إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك من خلال حظر دخول الأدوية والأغذية إلى تسمم المياه وغيرها”.

وأمل المشاركون أن يتحد العرب تحت كلمة واحدة وإنقاذ المرضى والأرواح المعرضة للوفاة في أي لحظة، ودعم غزة بصفة عامة ووجهوا نداء عاجلا لتقديم يد العون لهم.

ورأى متابعون أن “من أمن العقوبة أساء الأدب” وأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يعرف أن استبداده لا عقوبة له غير التنديد والتهديد والوعيد لكن دون جدوى.

​​​ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وجراء نقص المستهلكات الطبية والأدوية، بات الخطر يهدد صحة وحياة مرضى الفشل الكلوي، البالغ عددهم نحو 1100 شخص.