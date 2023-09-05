فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أسقطها أرضا وركلها مرات عدة.. اعتداء وحشي على فلسطينية بقدمي جندي إسرائيلي (فيديو)

قوات الاحتلال تكسف وجودها على أبواب المسجد الأقصى (Anadolu)
5/9/2023-|آخر تحديث: 5/9/202307:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهو يعتدي بشكل وحشي على فلسطينية عند أحد بوابات المسجد الأقصى.

ويُظهر الفيديو لحظة اعتداء الشرطي بالقدمين على فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عامًا) من بلدة “يعبد” في جنين حيث دفعها بقوة على الأرض وركلها مرتين بقوة عند باب حطّة أحد أبواب الأقصى المبارك قبل اعتقالها، بعد صلاة العشاء أمس الاثنين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن شرطة الاحتلال اعتقلتها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر