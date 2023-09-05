أسقطها أرضا وركلها.. اعتداء وحشي على فلسطينية بقدمي جندي إسرائيلي (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهو يعتدي بشكل وحشي على فلسطينية عند أحد بوابات المسجد الأقصى.

ويُظهر الفيديو لحظة اعتداء الشرطي بالقدمين على فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عامًا) من بلدة “يعبد” في جنين حيث دفعها بقوة على الأرض وركلها مرتين بقوة عند باب حطّة أحد أبواب الأقصى المبارك قبل اعتقالها، بعد صلاة العشاء أمس الاثنين.

لحظة اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على سيدة فلسطينية على أبواب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/oLyl2eA1b7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن شرطة الاحتلال اعتقلتها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.