استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، إثر تبادل لإطلاق النار، نتج عنه إصابة شرطي إسرائيلي.

و​​​​​​​أطلق جيش الاحتلال النار على الفلسطيني “بعد ورود أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار في الأغوار”، وفق بيان للجيش.

وذكر البيان: “وردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة الأغوار، وتم تحييد المنفذ”، من دون مزيد من التفاصيل.

تغطية صحفية: "من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار والتي أسفرت عن اصابة جندي إسرائيلي وارتقاء المنفد" pic.twitter.com/JLGYafzf3M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023

وفي السياق، كشفت شرطة الاحتلال، في بيان، أن شرطيا من حرس الحدود “أصيب بجروح طفيفة، نتيجة إطلاق النار عليه”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن إطلاق النار في الأغوار أسفر عن “إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة”.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.