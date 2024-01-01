إسطنبول.. عشرات الآلاف ينظمون مسيرة تضامنا مع غزة (فيديو)

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة إسطنبول، فجر اليوم الاثنين، تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية عليها.

وجاءت المسيرة بتنظيم من “منصة الإرادة الوطنية” تحت رعاية “وقف شباب تركيا”، وبمشاركة 308 منظمات أهلية، وحملت المسيرة شعار “الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل”.

وأمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير، تجمّع آلاف المواطنين بعد إقامة صلاة الصبح في مساجد السلطان أحمد، والسليمانية، وأمين أونو الجديد، بعد تلاوة ابتهالات من أجل شهداء الجيش التركي والشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون في الساحة هتافات داعمة للفلسطينيين، من قبيل “إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين” و”دماؤنا وأرواحنا فداء للأقصى” و”سلام لحماس ماضون في المقاومة” و”الشهداء أحياء والوطن لا يقسّم”.

كما رددت مجموعة تحمل لافتات مكتوبة باللغات التركية والعربية والإنجليزية تكبيرات بشكل متكرر. وبعد صلاة الصبح، بدأ الموكب المسير اتجاه الترامواي للوصول إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.

وشارك في المسيرة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في “وقف شباب تركيا” بلال أردوغان.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد نحو 22 ألف شهيد، وأكثر من 56 ألف جريح، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.