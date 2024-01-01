القسام وسرايا القدس تبثان مشاهد لاستهداف حشود إسرائيلية في محاور عدة بغزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، مشاهد لاستهداف مقاتليها حشودا ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وقالت في تعليقها على التسجيل الذي نشرته على تيليغرام “مشاهد من حمم الهاون التي دك بها أبطال سلاح المدفعية في سرايا القدس المواقع العسكرية والحشود في محاور التقدم”.

كما أعلنت استهدافها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “التاندوم” في محور التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكشفت السرايا عن استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف “RPG” في محور التفاح شرق مدينة غزة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مواقع إسرائيلية في شمالي القطاع.

وقالت في تسجيل نشرته على تيليغرام، الاثنين، إنها “دكت حشود العدو بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

وأعلنت في بيانات أخرى منفصلة تمكُّن مقاتليها من “تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي القرارة أيضا، تمكنت كتائب القسام من “تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة، ووقعوا بين قتيل وجريح”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية قتالا ضاريا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحاور التي يتوغل فيها في قطاع غزة.